Kas minna otse või veidi ringi?

MIHKEL TAMMELAAN, 15. veebruar 2017

Kui arvestada RB trassi laiuseks 35 m, tuleks maaomanikelt osta umbes 735 ha, mis läheks kõige tagasihoidlikumate arvutuste järgi (3000 €/ha) maksma 2,26 miljonit €. Kui lisada trassile jäävate hoonete maksumus, oleks kokku ca 3 miljonit €. Põlluharijad ja loomakasvatajad ei saa teisele poole trassi jäävat maad kasutada. Reformierakonda pole maainimeste mured kunagi huvitanud. See on põhjustanud maapiirkondades elu hääbumise; pidevalt on suletud pangaautomaate, postkontoreid, koole ja kauplusi.