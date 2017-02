Kuhu on kadunud inimeste vastutustunne?

Aga vaatame ka meie omi erakonnakaaslasi. Nad oleks nagu saanud IRL-i meestelt mingi vastutustundetuse viiruse. Lasnamäe piirkonnas ei suudetud kvoorumit kokku saada, et teha vajalikke otsuseid, sest osa keskerakondlastest lihtsalt ei tulnud kohale. Tegid poppi nagu IRL-i „mošee-ehitajad“! Mis asi see siis on?

Minu meelest on see kõige tavalisem vastutustunde puudumine. Seda näeme kahjuks enda ümber viimasel ajal liiga palju. Kas tõesti on elu juba nii heaks ja muretuks läinud, et oleme hakanud end nõnda lõdvaks laskma? Vara veel. Meil on tarvis veel väga palju teha, mis Reformierakonna poolt tekitatud totaalse seisaku aastate jooksul on jäänud tegemata.