Postiteenuste vähikäik

ELMAR HOLLMANN, 15. veebruar 2017

Ajalehetellija ei pea jälgima, millal on vaja lehetellimust uuendada, vaid lehe väljaandja saadab vastava arve eelnevalt. Arve tasumisel postkontoris pead esitama isikuttõendava dokumendi, millest tehakse koopia. Vaatamata sellele, et arvel on kõik vajalikud andmed olemas. Idiootsus, kuid nii see meie kuulsas e-riigis käib! Seega on ühtlasi välistatud arve tasumine lapse või suvalise isiku poolt, nagu see toimus varem.