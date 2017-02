Raimo Aasa nitševood

RAIMO AAS, 15. veebruar 2017

6. Pole kultuurne rääkida sellest, et 1943. aastal oli terve Eesti juudivaba, aga 2017. aastal on ainult Tartu Ülikooli raamatukogu ... RAAMATUVABA!?

6. Pole kultuurne rääkida sellest, et 1943. aastal oli terve Eesti juudivaba, aga 2017. aastal on ainult Tartu Ülikooli raamatukogu ... RAAMATUVABA!?

10. Kui tahe teha tööd on inimesel veres, siis töötuks jäänule tähendab see veremürgitust.

10. Kui tahe teha tööd on inimesel veres, siis töötuks jäänule tähendab see veremürgitust.

12. Vee liiter on meeter jääd vedelas olekus.

12. Vee liiter on meeter jääd vedelas olekus.

13. On Eesti poliitikuid, kes kardavad, et TRUMP mängib trumbid Venemaale kätte Euroopa Liiduga TURAKAT mängides.

13. On Eesti poliitikuid, kes kardavad, et TRUMP mängib trumbid Venemaale kätte Euroopa Liiduga TURAKAT mängides.

15. Kui inimene saab võlga Rootsi pangast ja leiab tööd Soome tööturul, on ta elu Eestis täiesti normaalne.

15. Kui inimene saab võlga Rootsi pangast ja leiab tööd Soome tööturul, on ta elu Eestis täiesti normaalne.

18. Arstidega on meeldivam laua all koos olla, kui lebada operatsioonilaual, mille ääres nemad seisavad.

18. Arstidega on meeldivam laua all koos olla, kui lebada operatsioonilaual, mille ääres nemad seisavad.