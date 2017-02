Viimane aeg anda piirivalvele riigikaitselised ülesanded

RIHO BREIVEL, 15. veebruar 2017

Tänaseks välja kujunenud olukord, kus Eesti Vabariigi piiri, mis on samas ka Euroopa Liidu välispiir, valvab politsei kui sisejulgeolekut tagav struktuuriüksus, kelle ülesandeks valvata ja kaitsta riigipiiri maismaal, merel, piiriveekogudel ning takistada riigipiiri vägivaldset muutmist, ei ole muutunud.

Selleks, et arutleda sel teemal ning teha õigeid järeldusi ja neist tulenevaid otsuseid, tuleb eeskätt ühtlustada mõistete süsteem.

1. Mis on sisejulgeolek?

See on riigi elanikkonna kaitse ja turvalisuse kindlustamine, mis koosneb erinevatest elementidest, ning millega tegelevad politsei, päästeteenistus, kaitsepolitsei ja erinevad riigisisest turvalisust kindlustavad süsteemid. Nende struktuuride tegevus kestab isegi okupatsiooni tingimustes seni, kuni okupatsioonivõimud võtavad üle kodanikukaitse.

2. Mis on riigikaitse?

See on riigi kui struktuurilise süsteemi säilitamine ja vägivaldse muutmise takistamine, riigipiiride muutmise takistamine, riigijuhtimissüsteemi vägivaldse muutmise välistamine.

Riigikaitse on eeskätt kaitsejõudude ülesanne. Kuid siin ei saa vaadata kõrvale piirivalvest kui struktuurist, kellel peab olema riigikaitseline ülesanne – mitte ainult valvata piiri, vaid kaitsta piiri kui riigi eksisteerimise ühte tähtsamat komponenti. Piiri kaitsmisega toimub ka riigi kaitsmine vägivaldsete muudatuste eest.

Vastasel juhul sarnaneb see Kaval-Antsu aidaukse-valvamisega, kui too peale aida rüüstamist ütles Vanapaganale: “Aida uks on valvatud, aga aida valvamisest sõnagi ei lausund sa.“