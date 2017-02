Riigikogus moodustati rahvastikukriisi probleemkomisjon

Toompea Haridusseminar on rahvastikuteemat käsitlenud moodustamisest peale 1996. aastal, aga eriti keskendusime sellele 2013. aastast alates. Tolle aasta jaanuaris toimus koosolek päevakorraga “Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis“. Sellest võttis osa Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Oli tunda, et rahvastikukriis läks talle hinge ja jäigi sinna. Valla pääses see mure möödunud aasta koalitsiooniläbirääkimisel, kus rahvastikukriisi ja selle leevendamist tunnustati esmajärguliseks.

Eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus rääkis Riigikogu liige Siret Kotka: „ Ühe riigi jätkusuutlikkuse peamine garant on tema rahvas. Just rahvastiku vähenemine on meie riigi nii lähiajaloo kui ka lähituleviku kõige suurem probleem. Pärast iseseisvumise taastamist on Eesti rahvaarv kahjuks pidevalt vähenenud ja selle peamised põhjused on väike sündimus ja suur väljaränne. Väike sündimus on meie riigis kujunenud juba tavapäraseks olukorraks. Ometi ei tohiks see nii olla. […].“