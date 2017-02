Vabaerakond kas karastub sisetüliga või pudeneb koost

15. veebruar 2017

Oktoobrikuistele valimistele Vabaerakond enda nimega ei lähe, vaid peitub valimisliitudesse. See on seaduslik, aga harva võimule viiv tee. Inimesed ei hääleta Toompea erakondade vastu, vaid kohaliku elu jaoks olulistes küsimustes lubadusi andvate kandidaatide poolt. Valija ja valitava suhe on selgem kui suhe kauge pealinnaga. Valimisliidu volikogust välja jäämist ei nähtaks Vabaerakonna põrumisena ja Andres Herkel jätkaks erakonna juhina.