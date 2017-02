Samm terviklikuma maailmapildini

ANDRE HANIMÄGI, 15. veebruar 2017

Muidugi polnud päevapiltide ja videodega rikastatud meediaruumis sel lausel pikka pidu. Kiirelt sai selgeks, et ega see nii ikka ei olnud küll. Pressiesindaja sõnu pehmendas teine

Trumpi kõrge ametnik, kes sõnas, et need on „alternatiivsed faktid“. Ülejäänud on juba ajalugu, nagu

ütlevad klassikud.

Kui antud näites on alternatiivne fakt ilmselgelt halva tähendusega, siis tegelikkuses ei pruugi see nii sugugi olla. Alternatiivne ei tähenda alati valet, kuigi seda nii kiputakse väitma. Meie maailmapilt koosneb suuresti meedia konstruktsioonidest. Oma silmadega näeme ju vaid väga väikest osa maailmast ja oma kõrvadega kuuleme rääkimas lähedal seisvat inimest. Muus osas teame seda, mida meedia meile serveerib. See pakutav ei ole kunagi kogu pilt.

Toon teile lihtsa näite, mida armastas tuua minu endine õppejõud Raivo Palmaru. Staadionil käimas olevast jalgpallimängust ei suuda te kunagi hoomata tervet mängu. Kaamera näitab palli ja kommentaator jälgib selle liikumist, kuid ülejäänud staadionil toimuv korraga kaamerapilti ei mahu. Seega on väga oluline, mida selle kaamera kaudu vaatamiseks pakutakse. Sarnane lugu on trükimeedias. Teile pakutakse loo pealkiri, mis tekitab mõtetes juba teatud assotsiatsioone, juhtlõik annab loole tooni ja lõpp raamib teksti. Alguse ja lõpu vahel on heal juhul küll mitme poole kommentaarid, kuid leht pole kummist, ütlevad ajakirjanikud. Kogu pilti ära ei anna niikuinii maalida. Seetõttu on vahest vaja ka parimas mõttes neid alternatiivseid fakte ehk seda, et keegi räägiks mitte ainult pallist, vaid ka staadionist ja seal istuvast publikust.

Siinkohal ma ei taha öelda, et ärge uskuge, mida teile räägitakse. Vastupidi, ma tahan öelda, et tundke veelgi enam huvi selle vastu, mida kirjutatakse ja näidatakse. Ärge vaadake vaid ühte kanalit ja samu uudiseid, nõudke endalt rohkem ja analüüsige mitmest kohast saadud informatsiooni.

Selles aitab teid kahtlemata ka ajaleht, mida hetkel käes hoiate. Kesknädal on oma ajaloo jooksul saanud nii kiitust kui ka laitust, jäänud kordi paljude hammaste vahele, kuid ometi täidab leht oma eesmärki, pakkudes lugejale seda, mida te mujalt lugeda ei saa või saate seda hoopis teises kastmes, olgu see maitsev või mõru. Iga uus teadmine on vajalik mosaiigitükk, mille saab lisada oma teadmiste pagasisse.

Ees on ootamas kohalike omavalitsuste valimised, kus need teadmised on teile kasutamiseks. Muidugi pole meil tihtipeale aega ega tahtmistki kujundada oma arvamust rohkele uurimistööle tuginedes. Autot soetades sirvib inimene läbi mitu ajakirja, räägib sõpradega, võrdleb, testib, ja siis mõtleb ettevaatlikult ostule. Ka valimistel peaks nii tegutsema, kuid tegelikkus kipub teine olema. Meelde jääb telenägu, kuid mitte sisu. Tehke aga oktoobris selline valik, mis on põhjendatud ja teie südametunnistusega kooskõlas. Siinne ajaleht ja mina isiklikult püüame selles vallas teile abiks olla.

Keskerakonna puhul võin öelda ka seda, et valimistele minnakse selge mõttega olla inimeste jaoks olemas mitte ainult ajaleheveergudel ja televiisoripurgis, vaid ka kohapeal tänaval, kultuurimajas ja koduuksegi taga. Isiklik kontakt ongi see oma silm, mida kasutades on julgem oma otsus teha. Astuge kandidaatidele ligi ja uurige julgelt neid küsimusi, mis teid tegelikult ka huvitavad. Minagi püüan anda oma panuse ja kirjutada sellest, mis võiks olla oluline, ning annab oma parima kindlasti ka see leht.

Siinkohal teen ka väikese üleskutse: andke teiegi teada, mida Kesknädalalt ja Keskerakonnaltki ootate. Meie eesmärk on igal juhul edaspidigi pakkuda mitte valesid alternatiivseid fakte, vaid teadmisi täiendavaid ja miks mitte ka nendega vastuollu minevaid lugusid. Ikka selleks, et pilt oleks samm-sammult terviklikum.

KESKMÕTE: Meie maailmapilt koosneb suuresti meedia konstruktsioonidest.

Keskerakonna avalike suhete juht

Viimati muudetud: 15.02.2017

