Lapsed vabapidamisele! Mis saab edasi?

Kusagil Skandinaavias seda võimaldatavat juba ammugi. Kas tasub sealset vabameelsust jäljendada? Rootsis olevatki juba hulk piirkondi, kus plahvatused või tulistamised pole eriliseks üllatuseks. Politseigi sõitvat sinnakanti kahe ekipaažiga – üks väljakutset lahendama, teine nende sõidukit süütamise eest kaitsma. Siin Maarjamaal on elu õnneks veel suhteliselt turvaline.

Kusagil Skandinaavias seda võimaldatavat juba ammugi. Kas tasub sealset vabameelsust jäljendada? Rootsis olevatki juba hulk piirkondi, kus plahvatused või tulistamised pole eriliseks üllatuseks. Politseigi sõitvat sinnakanti kahe ekipaažiga – üks väljakutset lahendama, teine nende sõidukit süütamise eest kaitsma. Siin Maarjamaal on elu õnneks veel suhteliselt turvaline.

Õpetajaskond meil paratamatult vananeb. Isegi õpetajaile juba ammu tõotatav palgatõus, mis lõpmata pikaks ühiskondlik-poliitiliseks jutujoruks venitatud, ei innusta nooremaid inimesi (iseäranis mehi) õpetajaks hakkama. Eriti veel siis, kui võimalused ekstreemselt või lausa ohtlikult käituvaid õpilasi taltsutada on piiratud või peaaegu olematuks muudetud. Ei saa pidada normaalseks, kui paha õpilane võib pedagoogi karistamatult n-ö pikalt saata või mõni õppur peab kaaslaste kiusu eest pääsemiseks kooli vahetama.

Õpetajaskond meil paratamatult vananeb. Isegi õpetajaile juba ammu tõotatav palgatõus, mis lõpmata pikaks ühiskondlik-poliitiliseks jutujoruks venitatud, ei innusta nooremaid inimesi (iseäranis mehi) õpetajaks hakkama. Eriti veel siis, kui võimalused ekstreemselt või lausa ohtlikult käituvaid õpilasi taltsutada on piiratud või peaaegu olematuks muudetud. Ei saa pidada normaalseks, kui paha õpilane võib pedagoogi karistamatult n-ö pikalt saata või mõni õppur peab kaaslaste kiusu eest pääsemiseks kooli vahetama.

Muidugi tuleb õppeprogramme, metoodikaid ja õpetajate täiendõpet ajakohastada, sest kunagi saavutatu sisulise edasiarendamisega juba on kõvasti hilinetud. Vajalike oskustega töötahteliste nappus või puudumine ei võimalda nüüdisaegset kõrgtehnoloogilist tootmist arendada. Valitsus küll üritab võõrtööliste siiavõlumisega olukorda päästa, aga kui kauaks?

Muidugi tuleb õppeprogramme, metoodikaid ja õpetajate täiendõpet ajakohastada, sest kunagi saavutatu sisulise edasiarendamisega juba on kõvasti hilinetud. Vajalike oskustega töötahteliste nappus või puudumine ei võimalda nüüdisaegset kõrgtehnoloogilist tootmist arendada. Valitsus küll üritab võõrtööliste siiavõlumisega olukorda päästa, aga kui kauaks?