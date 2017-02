In memoriam: UDO ULFKOTTE 1960–2017

Der Krieg in unseren Städten

’i teravalt kritiseerima, käsitledes sisserännet, Euroopa Liitu, islamiseerimist, peavoolumeedia ohjeldamatut valetamist jne. On kirjutanud mitmeid raamatuid:

Udo Ulfkotte sündis 20. jaanuaril 1960 ja oleks mõne päeva pärast saanud 57-aastaseks. Ta oli „ülejooksik“. Töötanud pikki aastaid (1986–2003) Saksamaa ühe suurima ja tuntuima lehe Frankfurter Allgemeine Zeitung poliitilise toimetajana, vahetas poolt ning hakkas ametlikku poliitikat ja establishment ’i teravalt kritiseerima, käsitledes sisserännet, Euroopa Liitu, islamiseerimist, peavoolumeedia ohjeldamatut valetamist jne. On kirjutanud mitmeid raamatuid: „ Der Krieg in unseren Städten “ (Sõda meie linnades, 2004), „ Die Asyl-Industrie “ (Asüülitööstus, 2015), „ Grenzenlos Kriminell “ (Piiritult kuritegelik, 2016). Viimase raamatu ilmumise järel suleti tema Facebook ’i lehekülg.

Udo Ulfkotte omandas Freiburgi ülikoolist doktorikraadi õigusteaduses. Ta on TV-otsesaates välja öelnud, et praegune peavoolumeedia pole muud kui puhas võltsing. Kui ta töötas toimetajana, tuli tema juurde salateenistuse agent ja käskis tal oma nime all avaldada agendi toodud materjalid, muidu lastavat teda töölt lahti. Ta sai erilise väljaõppe, kuidas usutavalt valetada.