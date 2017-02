Narva keskerakondlased pidasid uusaastapidu

Peamiseks eesmärgiks oli pakkuda Narva keskerakondlastele toredat pidu ajal, kus jõulu- ja uusaastaüritused on juba seljataga, aga Eesti Vabariigi aastapäevani on veel aega. Poliitika jäi sedapuhku tahaplaanile, ehkki kontserdijärgselt jäi kõlama mõte, et sellise parteilise meeskonnaga, kes organiseeris niisuguse rõõmsa ürituse, võime julgelt vastu minna sügisestele kohalike omavalitsuste valimistele ja saavutada järjekordselt kindla võidu.