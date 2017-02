Tagasivaade kuumale 1991. aastale (3)

AADU JÕGIAAS, 08. veebruar 2017

Algus 25. jaanuari ja 1. veebruari Kesknädalas.

Ent samas sai eelpoolkirjeldatud juhtumist viimne piisk kannatustekarikasse – Eesti valitsus asus järjekindlalt ellu viima kaitseplaane. P eaminister oli veendunud, et Eesti Vabariik vajab iseseisvat, usaldusväärset ja töökindlat elektroonilise kommunikatsiooni süsteemi, mida N.Liidu keskvalitsus ei saaks kontrollida. Oht oli iga hetk langeda uute rünnete ohvriks; järgmisena võidi rünnata taas piirivalvureid või hoopiski valitsust, kes Eestit pidevalt N.Liidust eemale juhtis.

Seejärel toimus äärmiselt usalduslik ja tõsine arutelu valitsusega alternatiivsete sidesüsteemide loomise võimalustest. Seda olukorras, kus kõiki Eesti linnade ja maakondade vahelise side süsteeme jätkuvalt kontrollis KGB ja seega võidi kriisiolukorras katkestada nii telefoni- kui ka raadio- ja televisiooniside. Valitsusjuht toonitas korduvalt, et meie olukord on ääretult keeruline Nõukogude väeüksuste jt jõustruktuuride (KGB, GRU) kohaloleku tõttu, mispärast kõik meie toimingud pidid olema äärmiselt salajased.

See esmaspäevahommik võinuks enamikule eestlastest olla tavaline töönädala algus – kuni nad asusid kuulama raadiot, kust kostsid arusaamatuna tunduvad ärevad uudised: mingi osa NSV Liidu juhtkonnast oli loonud uue juhtimistasandi ja võimu haaranud.

Ajakiri Radio on avaldanud artikli ja fotoreportaaži sellest, kuidas 19.–21. augustini 1991 oli hetki, mil Venemaa parlamendis sai ainsa informatsioonikanalina kasutada amatöörraadiojaamu kutsungitega R3A ja R3B. Vahendan kirjutist Arvo Kallaste tõlgituna.

„ Nendel tundidel, kui moskvalased ehitasid ähvardava tankirünnaku ootel tõkkeid ja barrikaade ümber Valge maja (VM), püstitasid raadiojaamade R3A ja R3B operaatorid saateantenne VM katusele. Seda snaiperite optiliste sihikute all, kes olid positsioonid sisse võtnud hotelli „Ukraina” jt kõrgematel korrustel. Kõik need päevad ja ööd, kui soomukite ja tankikolonnide vastu seisis vankumatult elav rõngas inimestest, kes olid valmis pigem andma oma elu, kuid mitte laskma mässuliste sõjaväge parlamendini. Kogu selle aja kõlasid eetris vahetpidamata ja läbi vastaspoole tekitatud raadiosegamiste VM raadiojaamade operaatorite hääled. Esialgu raadioamatööridele eraldatud lühi- ja ultralühilaine sagedusalades ning hiljem ka kesklainetel.

Edastati presidendi (Jeltsini – A.J.) just äsja allakirjutatud seadlusi ja dekreete, üleskutseid ja valitsuse otsuseid. Neid saateid võtsid vastu raadioamatöörid pealinnas, Leningradis, Ukrainas, Valgevenes, Moldaavias ja mujal. Vastuvõetud saadete sisu edastati ühelt amatöörraadiojaamalt teisele, kuid viivitamatult ka demokraatlikule kirjutavale pressile. Vastuvõetud tekste paljundati koopiamasinatel ja väikestes ametkondlikes trükikodades ning levitati lendlehtedena metroodes, linnade väljakutel ja tänavatel.

Mässu tõstnute poolt planeeritud üldine infoblokaad, et lämmatada avalikustamist, demokraatiat ja vabadust, kukkus läbi. Ja selles oli „süüdi” meie kolleegidest eetrisõprade ning meie ustavate raadioamatööridest lugejate kaalukas panus.“

See

Nüüd alustas minu „sekunditelugeja” oma tööd. Kas me elektrooniliselt ründame neid või mitte? Puudus võimalus juhtkonna käest nõu küsida, nii et otsuse pidin langetama ainuisikuliselt. Ja seda kõigest mõne sekundi jooksul, sest vastane juba hakkas infot edastama. Andsin käsu alustada nende raadioside segamist. Tallinna teletorni ründavate väeüksuste vaheline side katkes kolmeks-neljaks tunniks, samuti polnud neil enam raadiosidet operatsiooni juhtiva staabiga.

). Kohe pärast seda, kui ta oli jõudnud meile rünnakust teatada, olidki ründajad tema juures sees, ja ühendus lõppes. Valves olnud teletornitöötajad sunniti töölt lahkuma. Kogu teletornis lülitati välja elektrivarustus. Alles mõne aja möödudes lubati objektile siseneda taksoga saabunud teletorniülemal Georgi Morozovil. Hiljem saabus kohale juba uus vahetus, neid lubati tööpostile relvastatud valve all.

Sellegipoolest valvasid 22. korrusel tehnikat lõksujäänud objekti valveülem Uno Kaseväli , talle eelmisel päeval appi saadetud politseinikud Peeter Milli ja Jüri Joost ning valveinsener Jaanus Kokk . Olime rahulikult 22. korruse ruumides, kuni 21. augusti hommikul kella nelja ja poole viie vahel algas rünnak. Teletorni sisenemisest saime teada tehnikakorruse vahetuseülemalt (Anatoli Tištšenko – A. J. ). Kohe pärast seda, kui ta oli jõudnud meile rünnakust teatada, olidki ründajad tema juures sees, ja ühendus lõppes. Valves olnud teletornitöötajad sunniti töölt lahkuma. Kogu teletornis lülitati välja elektrivarustus. Alles mõne aja möödudes lubati objektile siseneda taksoga saabunud teletorniülemal Georgi Morozovil. Hiljem saabus kohale juba uus vahetus, neid lubati tööpostile relvastatud valve all.

Kogu tööpäev möödus väga keerulises olukorras. Tõelised kangelased aga on need mehed, kes tulid tööle ja täitsid valitsuse käsu „Võimalusel lülitada töösse Vikerraadio saatja!“.

8. ja 9. detsembril kohtusid Venemaa president Boriss Jeltsin, Ukraina president Leonid Kravtšuk ja Valgevene NSV Ülemnõukogu esimees Stanislav Šuškevitš Valgevenemaal Belovežjes Viskuli residentsis. Nad kirjutasid alla kokkuleppele lõpetada NSV Liidu tegevus ja luua Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ). Nende ühine tõdemus oli: “NSVL kui rahvusvahelise õiguse subjekt ja geopoliitiline reaalsus on lõpetanud oma olemasolu.“

NSV Liidu president Mihhail Gorbatšov oli seni püüdnud vältida suurriigi lagunemist, kuid kolme liiduvabariigi poolt presidendi selja taga tehtud otsus sai talle viimaseks hoobiks. 25. detsembril 1991 teatas Gorbatšov kogu maailmale, et lõpetas NSV Liidu tegevuse ja astus presidendi ametikohalt tagasi.

1991. aasta on ja jääb XX sajandi väga oluliseks ajajärguks. Selle aastanumbriga on seotud inimeste mälestused, soovid, õnnestumised ja ebaõnnestumised, võidud ja kaotused, kuid alatiseks jääb meid saatma sel aastal saavutatud Eesti taasiseseisvumine. Meie riigi teine sünd!

1991. aastal toimunust on kirjutatud palju mälestusi. Ilmunud on raamatuid, filme, meenutusi jne. Kindlasti lisandub neid veel hulgaliselt.

Õnneks on veel elus inimesi, kes mäletavad 25 aastat tagasi toimunut ning kellel on olemas tolleaegseid märkmikke, kalendreid jt ajaloolisi dokumente. Loomulikult satub sageli meepurki mõni tõrvatilgake; nii on ka lähiajaloo pärandi tutvustamisega.