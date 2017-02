Edgar Savisaarest sai Keskerakonna ajaloonõunik

"Ajaloolased on läbi aegade öelnud, et küll oleks hea, kui mõned inimesed, kes on head või halvad, kas me neid armastame või vihkame, ei ole isegi tähtis, kes on olnud ajaloo juures, kui saab nende käest kätte selle informatsiooni, mida ajalugu vajab, siis ma olen fanaatiline ajaloolane, kes tahab kõigi ajaloolise teabe valdajatelt saada ajaloolist teavet. Ma olen siin ilmselt professionaalne kretiin natukene. Ja mulle sellised asjad tunduvad mõistlikud, arusaadavad ja otstarbekad. Kindlasti on teisi inimesi, kes ütlevad, et milleks seda informatsiooni kellelgi vaja on, ja nii edasi. Nii et ma ei oska siin võõra inimesena kommenteerida. Minu arvates on see tõenäoliselt otstarbekas lahendus," ütles Must.