Silmad pärani kinni uuritakse president Ilvese kulutusi

Teisipäeval, 31. jaanuaril tegi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus otsuse, et loobub lõplikult OÜ Ermamaa turismiobjekti Erma Park 90% abikõlbmatu toetuse tagasiküsimisest ning maksab ise Euroopa Komisjonile 152 314,24 eurot.

Senised EAS-i juhid, ajakirjanikud ja Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Artur Talvik uurivad Maria Alajõe tegevust 2012. aastal EAS-is tagastusprotsendi määramisel siidkinnastega ega jõua mitte kuidagi perekond Ilveste varaliste suheteni. Teadaolevalt ei ole analüüsitud, kas oli üldse seaduslik EAS-i juhatuse 20.11.2007. a otsus nr 13-2/11391, millega peatati turismiobjekti Erma Park sihipärase kasutamise kohustus, kuna muudatustaotluses toodi takistava asjaoluna Toomas Hendrik Ilvese presidendiaeg. Nii võiks iga EAS-ilt toetuse saaja taotleda äriplaani peatamist, kui ta on sõlminud oma abikaasaga üürilepingu toetuse objektiks olnud vara mittesihipäraseks kasutamiseks.

EAS-i juhatuse esimees Sille Talvet-Unt ütles pressiteates: „See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia seoses presidendi ametisse asumisega.” Nimetute autorite õiguslikud analüüsid tõid välja, et tagasinõude suuruse määramisel EAS eksis ja tänases olukorras OÜ-le Ermamaa lisanõude esitamine viiks pikaajalise kohtuvaidluseni, kus EAS-il poleks piisavalt juriidilisi argumente.

