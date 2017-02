Rahvas annab Ratase tööle parteijuhina ja peaministrina kõrge hinnangu

"Mul on siiralt hea meel, et inimesed toetavad meie tegevust ning nõustuvad, et oli aeg tõsisteks ümberkorraldusteks. Seejuures on erakonna toetus valimisealiste kodanike seas, võrreldes detsembriga, isegi tõusnud," sõnas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, kommenteerides Turu-Uuringute AS-i üle-eestilise küsitluse tulemusi.

"Jaanuaris läbi viidud uuringu ajal olid laual väga paljud uue valitsuse eesmärgid ja otsused, mistõttu näitab peaministripartei kõrge toetus inimeste usaldust valitsusse tervikuna. Ma tänan kõiki erakonna ning valitsuse toetajaid," märkis Ratas. "Meie ühine eesmärk on läbi tulumaksuvaba miinimumi reformi, õiglasemate pensionite ning tugevate omavalitsuste muuta meie ühiskond sidusamaks ja ühtsemaks. See on olnud varasemate valitsuste nõrgim lüli, ning me pingutame igapäevaselt, et olukorda parandada."

Jüri Ratas on peaministriametis olnud üle kahe kuu ning Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud küsitluse järgi on inimeste hinnang tema tööle endiselt väga hea, vahendas BNS. Inimesed andsid Ratase töö keskmiseks hindeks 3,39. Eelmise peaministri Taavi Rõivase hinne ei küündinud kordagi üle 3.

