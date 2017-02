Tallinna Linnamuuseumi virtuaalekspositsioon pälvis riikliku tunnustuse

01. veebruar 2017

Tegu on esimese Eesti muuseumi mahuka virtuaalekspositsiooniga, mida saab vaadelda veebis ja mobiilseadmeis Androidi ja iOS rakenduste abil.

„Projekt «Tallinna Linnamuuseumi virtuaalekspositsioon Google Arts & Culture platvormil» on otsekui meie igapäevase muuseumitöö kaks külge, arenduslik ja traditsiooniline, mille tasakaalu peame oma töös pidevalt otsima ja säilitama,“ ütles linnamuuseumi direktor Kalmar Ulm. „Google Arts & Culture platvormi kaudu saab vaadata tuhandeid kultuuriobjekte üle maailma, sh Briti muuseum, MoMA, Musée d’Orsay. Nüüd kuulub sellesse ritta ka Tallinna Linnamuuseum.“

Muuseumi kogusid, Vene 17 keskaegset kaupmehemaja, muuseumi Kiek in de Kök ja bastionikäigud ning Peeter I majamuuseumi tutvustav näitus saab veebi vahendusel tutvustada oluliselt rohkem materjali kui seda võimaldavad ekspositsiooniruumid, ja muuta avalikkusele kättesaavaks selle, mis seni on seisnud peamiselt varjatult kogudes. Muuseumivarad on nüüd paremini ligipääsetavad ka neile, kes muuseumi ise ei pääse.

Projekti koordineeris ekspositsiooniala peaspetsialist Karel Zova, kaasatud oli kogu Tallinna Linnamuuseumi kollektiiv. Maailma üks suurimaid IT-ettevõtteid Google pakkus tasuta kasutamiseks oma platvormi ja valmistas 3D virtuaalekskursioonid. Tallinna Linnamuuseumi ülesandeks oli sisu loomine ja virtuaalnäituste koostamine. Projekt andis tõuke ka paljude museaalide senisest kvaliteetsemaks digiteerimiseks. Näituste loomine jätkub kõikide Tallinna Linnamuuseumi filiaalide koostöös.

Eesti muuseumide aastaauhinnad tunnustavad parimaid muuseumispetsialiste ja toovad esile muuseumitöö erinevaid tahke. Tänavu anti kokku välja kümme auhinda ja üks eripreemia.

Tutvu virtuaalmuuseumiga siin.

www.bit.ly/TallinnCityMuseum

Viimati muudetud: 01.02.2017

Jaga

|