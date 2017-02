Eksperdilauluke

Eksperdid on need, kes pärit mõnest firmast,

kokku leppida on vaja nendega vaid hinnas.

Siis me varsti lugeda ka saame ekspertiisi,

kas on head või hoopis halvad need ja nood aktsiisid.

kas võib raudteest kahju tõusta, või on hoopis kasu.

Eksperdid meil ütlevad, et Ida-Virumaale

