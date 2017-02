Tagasivaade kuumale 1991. aastale (2)

AADU JÕGIAAS, 01. veebruar 2017

Reservkolonel Henn Karits meenutab: „Kuidagi ei tahtnud Toompead prügimäeks teha. Äkki meenus, et eelmise suve jaanipäeval oli Hiiu staadionil minu juurde tulnud Nõmme Kodukaitse rühma mees, kes pakkus üsna utoopilist võimalust oma Rannakivi firmaga blokeerida sõjaväe rasketehnika liikumist linnas. Nüüd, pool aastat hiljem, otsisin Indrek Sildami üles, ja ta oli kohe valmis oma kogemustega kaasa lööma. Õhtul käisime lossimüürid üle ja pilt barrikaadide paigutuse suhtes sai selgeks. Esimene kahekordne kaitseliin tuleb panna Toompea tänaval Hirvepargi ja Harjuoru järskude kallakute vahele, Falgi teel Rootsi bastioni astangu joonele. Komandandi tee tuleb ära lõigata Kiek in de Köki torni ja Harjuoru sügaviku joonelt. Teine, kolmekordne liin, Toompea tänavale Komandandi maja ja lossimüüri vahele ning Pika jala ülemise osa hoonete vahele. Kolmas liin, betoonplokkidest müür, tuleb Toompea lossi ette. Andrus Öövel läks õhtul plaaniga üle Lossiplatsi valitsuse nõupidamisele. Öösel tagasi tulles viskas ta väsinult lauale viseerimata plaani. Valitsuses oli arvatud, et me seal Kodukaitse staabis oleme ikka päris utopistid, aga meie ettepanek jäeti siiski päevakorda. Järgmisel hommikul hakkasime tegutsema staabi kõigi jõududega. Asutused, kellega ühendust võtsime, olid kõik valmis kaasa lööma. Juba keskpäeval hakkas rasketehnikat Toompeale saabuma. Minul oli tänavalt raadioside staabiga, nendel telefoniside asutustega. Nüüd kulus mulle jälle ära ehitusinseneri kogemus. Kui suured veokid hakkasid 20-tonniste kivirahnudega saabuma ja võimsad kraanad ajasid oma nooled taeva poole püsti, tundus Kalevite kants jälle kunagise lahinguväljana. Kõige tähtsam oli vältida ummikuid. Selleks olid Kodukaitse vormis mehed raadiosaatjate ja sauadega tänavaristmikel. Toompea kitsad tänavad ja kallakud nõudsid oskuslikku tegutsemist. Kraanajuht Olavi Ohlau 25-tonnise Bumariga oli tõeline meister. Kõikjale jõudis oma oskustega appi ka Indrek Sildam, ja vabatahtlikke abilisi jätkus. Kividel aga puuduvad tõsteaasad ja nende ohutu troppimine kraana otsa on tõeline kunst. Terastrosside ja kivide vahelt lendasid vingudes sädemed ja teravad kivikillud. Ei olnud siin enam aega ohutustehnikat jälgida, kui vaenlane oli ähvardamas.