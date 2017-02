Keskerakonna volikogu: määratlemata kodakondsusega inimesi olgu vähem

"Hallide passide süsteemile ning selle muutmise vajadusele on tähelepanu juhtinud ka mitmed ühiskonnateadlased ja rahvusvahelised organisatsioonid. Hallide passide probleem ei lahene iseenesest.

Poliitiliste oponentide katsed sildistada seda probleemikäsitlust valimiskampaaniaks pole tõsiseltvõetavad. Selline on Keskerakonna seisukoht olnud juba aastaid. Vastuseis määratlemata kodakondsuse probleemi lahendamisele on ühtlasi vastuseis Eesti ühiskonna suuremale sidususele, tegemist on Eesti riikluse kindlustamisel ja elanikkonna ühtsuse tagamisel äärmiselt olulise küsimusega.