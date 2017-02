Kesknoored valmistuvad valimisteks

Kandideerimine tähendab suures pildis oma kodukoha inimestelt mandaadi küsimist selleks, et nelja aasta jooksul nende huve kohalikus volikogus esindada ja kaitsta. Nemad ei pea käima istungitel, kirjutama eelnõusid ega muretsema muude igapäevaste pisemate asjatoimetuste pärast, mis volikoguliikme töö juurde käivad. Neli aastat hiljem aga on valijatel uuesti võimalus otsustada, kas toetada eelmisel korral valitud kandidaadi jätkamist või hääletada kellegi poolt, kes paremini hakkama võiks saada.

Valimisjaoskonnas konkreetse kandidaadi toetamisele eelneb aga mitu sammu. Üks variant seda protsessi lahti mõtestada on järgmine. Esiteks peaks valija üldse teadma, et on olemas üks tubli ja arukas kandidaat, kes tema huvide eest seisab. Selleks tasub kandidaadil kohal käia kodukohaüritustel, olla tegev seltsides ja ühendustes, jagada oma mõtteid meedia vahendusel, kasutada muid võimalusi selleks, et võita oma piirkonna inimeste tähelepanu.