Roheline president

Kaljulaid rääkis, et valitsused teevad tegelikult seda, mida inimesed neil teha käsivad; nad on rahva poolt valitud. Inimesed peavad ainult oma arvamuse valjult ja selgelt välja ütlema, ning seda võetakse kuulda. "Poliitikud saavad tuhandeid signaale ja reageerivad vaid kõige valjemaile," selgitas ta.

Üks asi, millega tema oma ametis tegelda saab, on lõhkuda müüte, mis takistavad jõudmist paremasse maailma, rõhutas Kaljulaid. Üks neist müütidest olevat see: kui võtta arvesse kõiki keskkonnakulusid, siis ei jõua vaesed enam asju osta. "Vabandust, täielik jamaväide, sest vaesed inimesed kasutavad vähem asju ja rikkad inimesed kasutavad rohkem asju," seletas president, jõudes järeldusele, et kui jäetakse arvestamata keskkonnakulud, siis subsideeritakse sellega rikkaid.

Kaljulaid kutsus ka kõiki teisi üles seda müüti purustama ning teatas, et kui keegi ütleks talle, et keskkonnakulude arvestamine tõstab kaupade hinda vaeste jaoks, siis paiskaks ta tollele otse näkku: "Sa oled valetaja, seda sa oled!"

Teine purustamist vajav müüt olevat see, et poliitikud, valitsused ja ettevõtted ei tahagi puhtamat maailma. "Nad kõik, põhimõtteliselt, tahavad saada puhtamat maailma," väitis Kaljulaid, "aga neil on väga raske leida tarbijaid ja valijabaasi, et viia ellu seda, mida vaja. Ja see on asi, mille puhul ma ei tea, kuidas seda muuta."

President kutsus kodanikke üles ise käed külge panema, kui näevad selleks konkreetset vajadust, aga samas soovitas vältida pimedat aktivismi. Tema arvates tuleks alustada väikestest asjadest.

Võib muidugi väita, et Kaljulaidi jutt on veidi vastuoluline, sest kui kõigi keskkonnakulude arvestamine ei tõstaks kaupade hinda, siis oleks seda juba tehtud ega poleks mingit probleemi tarbijate leidmisega, aga vähemalt on presidendi innukus imetlusväärne.

ANDRES LAIAPEA, 01. veebruar 2017

