ANNELI OTT: Kõikjal Eestimaal olgu turvaline ja hea elada

Millised on Sinu kui Omavalitsuskogu uue juhi eesmärgid?

Kõigepealt tänan väga kõiki Omavalitsuskogu liikmeid, kes mind usaldasid ja esimeheks valisid. Omavalitsuskogu tegevus keskendub sel aastal eelkõige kohalike omavalitsuste valimistele, kuid kindlasti on olulised ka riigireformi puudutavad küsimused. Soovime oma ideedega ja liikmete kompetentsiga neis küsimustes olla erakonnale sisuliseks partneriks.

Käimas on haldusreform ja sellega seoses räägime suurtest muudatustest ka kohalikus elus. Millisena näed meie omavalitsuste edasist käekäiku?

Haldusreformi ei algatatud Keskerakonna nägemuse kohaselt ning tegelik sisu eelmise valitsuse plaanil puudus. Nüüd, valitsuses olles, oleme ette näinud lisameetmeid esialgse reformi täiendamiseks ja püüame omavalitsuste liitumisel rohkem arvestada ka kohalikku eluolu. Kindlasti ei arva ma, et valdade liitumine on kohalikele lihtne. On selge, et uus olukord nõuab aega saamaks selgust, millised saavad olema tekkinud omavalitsuse tugevused ja milliseid nõrkusi tuleb riigi poolt toetada. Eesmärgiks peab olema tasakaalustatud ressursside jagunemine nii, et kõikjal Eestimaal oleks inimestel turvaline ja hea elada. Inimesed peavad tunnetama, et nad on riigile olulised, et riik hoolib neist ja tagab teenused ka siis, kui ei elata keskustes.

Räägime maavalitsuste kaotamisest. See on jõuline sõnum. Miks on seda vaja teha?

Keskerakond on opositsioonis olles Riigikogus korduvalt vastava seaduseelnõu esitanud. On positiivne, et teema on võetud nüüd sisuliselt lauale, ning otsitakse lahendusi, kuidas seda ellu viia. Peamine probleem maavalitsuste puhul on see, et juba aastaid on maavanemate määramisel oluline olnud nende erakondlik kuuluvus, ning see eeltingimus on tekitanud olukorra, kus maavalitsuse arvamuse kaudu jagatakse hoopis erakonna seisukohti. See ei ole riiklik huvi ega vajadus. Oluline on ikka teenuste pakkumine kohalikele elanikele ning kohalike probleemide lahendamine koostöös valitsusega. Piirkonna kõigi inimeste huvide eest peaksid seisma ühendused ja toredad kollektiivid, mis poliitiliste ideede ja poliitikute esitlemisega ei tegele.

Kas kohalik elu pigem võidab või kaotab sellest? Kardavad ju inimesed seda, et kaob osa töökohti ja kõik otsused tulevad veelgi rohkem siis Tallinnast .

Millised hakkavad olema uued kohapealsed koostöövormid või mil määral kasutatakse olemasolevaid maakondlikke organisatsioone (OVL-id, MAK-id, TIK-id, LEADER jne) on kõik veel aruteludeks laual. Tean, et lisaks valitsusele tegeletakse nende küsimustega kohalikul tasandil. Kuna teenused, mida tänased maavalitsused pakuvad, peavad ka edaspidi jõudma piirkonna elanikeni, siis on selge, et kohapealsete inimesteta seda teha pole võimalik.

Eestimaa tasakaalustatuma arengu tagamiseks on valitsusel eesmärk riigiasutusi Tallinnast välja viia. Räägitud on koguni mitmekümnest erinevast riigiasutusest, kes võiksid paikneda väljaspool Tallinna. Üheltpoolt on see kindlasti võimalus piirkonnakeskustele ning seal elavatele spetsialistidele. Teisalt näitavad muidugi aeg ja vastavad analüüsid, kas see kõik reaalsuseks saab.

Kohalike omavalitsuste valimised on tulemas. Kuidas hindad Keskerakonna võimalusi heaks tulemuseks nii Tallinnas kui ka Vastse-Kuustes, Võrus ja Kiviõlis?

Keskerakond valmistub eelseisvateks valimisteks täie tõsidusega, sest valitsuserakonnana on meil vastutus olla oma otsustes mõistetav kõigile. Oleme aastaid olnud opositsioonis, kuid meie valija on olnud kindlalt meiega. Usun meie inimestesse, ning paljud kohtumised on näidanud, et toetus on siiras. Piirkondades ollakse valmis panustama Keskerakonna ideede elluviimisse. Valimised õnnestuvad, kui antakse endast parim ja ollakse töökas ning kui inimesed tunnetavad, et poliitiliste hirmutusstrateegiate asemel pakutakse välja ideid parema tuleviku tagamiseks. Meie erakonna inimesed töötavad täna selle nimel, ning ma usun, et valija seda märkab ja tunnustab meid valimiskastide juures .

Küsis ANDRE HANIMÄGI,

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik

Aknasse

Keskerakonna Omavalitsuskogu

koondab eelkõige omavalitsusjuhte, kuid sinna võivad kuuluda kõik erakonna liikmed, kel omavalitsuste rõõmud ja mured ning tulevik olulised. Omavalitsuskogu esimees on Anneli Ott, aseesimehed Kersti Sarapuu ja Jüri Võigemast. Omavalitsuskogu esindajaks erakonna volikogus valiti Peeter Saldre. Juhatuse liikmed on Jaak Aab, Eha Võrk, Kersti Sarapuu, Jüri Võigemast, Peeter Saldre, Kristjan Kuusik, Oliver Liidemann ja Helmut Hallemaa.

Aknasse

Anneli Ott on Keskerakonna Võrumaa piirkonna juht. Ta on kuulunud Lasva vallavolikokku , samuti Võru linnavolikokku ning olnud ka selle esimees. Aastail 2009–2010 oli Võru linnapea. Ta on töötanud Tallinnas Nõmme linnaosavalitsuses linnaosa vanema asetäitjana. Praegu on Anneli Ott Riigikogu XIII koosseisu liige.

Viimati muudetud: 01.02.2017

ANDRE HANIMÄGI, 01. veebruar 2017