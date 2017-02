Mailis Reps: valimisliidu eesmärk Võrus on tekitada segadust

Reps lisas, et üritataval valimisliidul pole erakonna ega põlisliikmetega mingit seost. Kui selles osalevadki Keskerakonna liikmed, on see kahetsusväärne ning vastuolus erakonna ühiste väärtuste ja eesmärkidega. „Erakonna juhatus on otsustanud minna üle Eesti välja oma nimekirjadega, ning kindlasti soovime näha oma liikmeid nii kandideerija kui ka valijana erakonda toetamas,“ rõhutas Reps.

Aseesimehe sõnul ei usu ta valimisliidu jätkusuutlikkusse ning furoori tekitatakse praegu isikliku kasu eesmärgil. „Presidendikampaania ajal nägin väga selgelt, et meil on üle Eesti suur toetus ja hulk tublisid inimesi, kes kodukoha elukäigu eest soovivad hoolt kanda,“ sõnas Reps. „Valimistel on just erakonna nimekirjadega välja minna õige ja valija suhtes aus.“

