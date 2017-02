Jüri Ratas: seisame müürina oma toetajate eest

Töö seatud eesmärkide saavutamise nimel peab käima iga päev, iga tund, iga minut. Keskerakonnal tuleb tõestada oma valijatele, et seisame nende eest nii sõnades kui ka tegudes, nii kergematel kui ka raskematel aegadel,” rääkis Ratas. “Esimeste kuude põhjal on selge, et meid ei oota muretu lend. Teame väga hästi, et meil on küll kõige rohkem kaasaelajaid, aga on ka mitmeid põhimõttelisi vastaseid, kes ainult ootavad, et teeksime vigu ning, otse öeldes, loodavad, et me kukume läbi.”

Siiani on tõstetud maksuvaba tulu 10 euro kaupa, mis on andnud inimestele igakuiselt 2 eurot lisaraha. Meie teeme teisiti. Täna on maksuvaba tulu 180 eurot kuus, kuid alates 2018. aastast saab see olema 500 eurot kuus. Kuna meie eesmärk on eeskätt aidata madalapalgalisi ning keskklassi, siis keskmisest palgast kõrgema sissetuleku puhul hakkab maksuvaba tulu järk-järgult vähenema. Meie maksureformist võidavad kõik, kes teenivad kuni 1758 eurot.”

