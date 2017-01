„Maailm Mustamäel“

’ist aastatel 1920-1980. Publikut tullakse tervitama Ameerika Ühendriikide saatkonnast. Laval on New Yorgi kuulsaimas jazziklubis

Ameerika on aga nii suur maa, et Mustamäel ühte kuusse ära ei mahu, ja nii tuleb nende sõjaväeorkestri ansambel esinema veebruari lõpus.

Aga muidu on veebruar Mustamäel saksa, märts türgi ja aprill korea kuu – kõik kavad sünnivad koostöös saatkondade ja kultuuriinstituutidega. Iga kuu ja rahvuse puhul sünnivad veidi erinevad programmid, aga ikka on kavas rahvusmängud ja -tantsud, kokkamised ja kontserdid. Oluline on see, et paljudel õhtutel saavad huvilised ise kaasa teha, ise selle rahva esindajatega rääkida, koos tantsida, koos kokata.