Eesti ja maailm 2017.aastal astroloogi pilgu läbi

Musta Päikese süsteem pöörleb ka ümber Päikese, seega meie süsteemis on vähemalt kolm planeeti rohkem, kui seni arvati. See avastatud planeetide süsteem ongi põhjuseks, miks hoiatatakse rahvast pidevalt suure elektrikatkestuse eest. Arvamusi on palju, millal see planeet, nagu seda nimetatakse, meile mõju avaldab. Viimastel arvamustel augustis-septembris 2017. Arvatakse ka, et sealt süsteemist tulevat ka uued jumalad Maal korda looma. Ka selline jutt liigub. See ongi maiade kalendri uue Päikese loomise idee.

Maailm muutub

Maailmalõpu jutt näis 2012. a. veel muinasjutt olevat, ja see ongi tegelikult parajasti võimul olijate võimu ja rahainimeste muinasjutt; nende arvates ongi siis maailmalõpp käes, kui nemad võimu kaotavad. Ja paistab, et tõepoolest neile saabub pikkamööda maailmalõpp. Praegune maailma juhtkond kõikides riikides vahetub välja. Senine eliit ja VIP-ide armee võetakse ametist maha. See protsess on juba alanud Inglismaal, USA-s, Euroopa Liidus ja ka Eestis. Hillary Clintoni meeskonnale, Euroopa Liidu senisele juhtkonnale ja Reformierakonna liidritele on saabunud maailmalõpp, ja nad arvavad muidugi, et see kehtib ka kogu Eesti kohta, sest nemad enam ei juhi riiki. Edaspidi järgnevad sellele skeemile kõik riigid, kus lähima aja jooksul toimuvad valimised või rahvahääletused.

Võimalik, et see suur muutus on seotud ka uute planeetide avastamisega Kuiperi vöös ning ka Nemesise ja Nibiru avastamisega. Mis peaksid tähendama ka jumalate tagasitulekut, kes hakkavad õigust mõistma nende üle, kes jäid Maa peale valitsema. Kuna kosmos on tervik, siis kõik, mis toimub kosmoses, toimub ka Maa peal.

Maailm alustab uut aastat samuti Uraani ja Jupiteri vastasseisuga, mis tähendabki parlamentide ja võimueliidi väljavahetamist. Uraani ja Saturni hea aspekt näitab Euroopa majanduse stabiliseerumist. Selle põhjuseks on ka paljuski uute seaduste vastuvõtmine ja pagulaste kriisi osaline lahendamine, ehkki kõik veel paika ei saa. Pagulasi võetakse vastu hiidvana Saali õiguse 45. peatüki alusel, mis käsib rändavaid kõrgest seisusest rahvaid (juudid, moslemid) heatahtlikult vastu võtta, neid elamise ja kodakondsusega varustada, ja siin ei lasta väikeriikide uusaadlikest juhte Saali õigusele vastu vaielda, vaid see tehakse kohustuslikuks.

Euroopa Liit läheb ka vastu kriisile ja muutustele, sest tema esimene majanduse ja võimu rütm läheneb lõpule, aga 2017. aastal ei jõua kriis veel täielikku madalpunkti. 2018. aastal on oodata euro kriisi. Hiina püüab oma kriisist välja rabelda yüani tugevdamisega (võimalik, et seda isegi kulla alusele pannes, mis lööb nii eurol kui ka dollaril jalad alt).

Euroopa Liit ei lagune. Võimalik, et veel mõni riik astub välja, sest maailma eliit tahab moodustada Euroopa Ühendriike. Euroopa Ühendriikide moodustamise küsimus tõsteti päevakorda juba 19. sajandi lõpul (sotsiaaldemokraatide ja hiljem ka kommunistide poolt). Selleks tehti Komintern ning toimusid esimene ja teine maailmasõda. Euroopa Ühendriikide plaanist ei loobuta mingil juhul; see saaks praktiliselt teoks pärast kolmandat maailmasõda.

USA, Venemaa ja Soome saavad pikkamööda oma majanduskriisidest üle. Neile on eriti edukad 2018. ja 2019. aasta. Hiina majanduskriis süveneb. Belgia on oma majanduslikust pöördest üle saanud ja areneb vaikselt paremuse poole. Hispaania majandus on küll suhteliselt heas seisus, aga varsti on oodata seal majandusraskusi. Prantsusmaal alles käib majanduslik pööre ja sisuliselt on Prantsusmaa 2017. aastal kriisis. Saksamaa läheneb ka 2017. aastal oma majanduslikele raskustele. Ukraina on 2017. aastal tõsistes majanduslikes raskustes. Läti ja Leedu on küll muudatusi teinud ning on võimalik, et nende majandus jõuab enne järjele kui Eesti oma.

Ärevamad ajad Euroopas ja kogu maailmas on 20.–25. veebruari paiku. Need rahutused ja konfliktid hõlmavad kõiki elualasid. Sealhulgas on ka loodusõnnetused ja sõjalised konfliktid. Ärevaid aegu põhjustavad Marsi vastasseisud. Märts on rahulikum aeg. Aprill ja mai on jälle ärevamad ajad. Sama jätkub väikese vaheajaga ka juunis ja lisaks veel oktoobris.

Sõjaohtu ei ole veel karta; see võib alata alles 2024. või 2027. aastal. Praegu käib suur migratsioon, põhjamaadesse, sest põhjamaadesse ulatuks sõda alles 2050. a. Paiku.

Eesti president Kersti Kaljulaid

jõudis oma karjääri uude tsüklisse. Ta on väga tugeva riigiametniku tüüp, kes püüab rangelt kinni pidada seadustest. Seadus on temale jumalik. Seaduse ees taanduvad temale kõik, nii sõbrad ja parteid kui ka tuttavad. Selles osas on ta järeleandmatu. Aga muidugi elu riigiametis surub ka temale vägisi peale ja ta on sunnitud olema kahevahel: kas seadus või inimene? See ongi tema sisemine vastuolu.

Kuna kõik Maa elemendi märgid on planeetidest hõivatud, siis on ka tema elus ametikoht, raha ja varandus suure tähtsusega, aga hea Saturni seis soodustab seaduslikku ausust.

Ka intellekt on asjaliku ametnik-ärimehe intellekt. Seega kogu isiku jõud on suunatud ametikohustuste ja seaduste täitmisele. Muidugi elu segab ka siin vahele ning tuleb mõelda ka suurtest palgalõhedest ja võimu kontsentratsioonist. Seega peab uus president tõepoolest olema tasakaalustaja, et saavutada isiklikku sisemist rahu. Oli, kuidas selle kiire valimisega oli, aga siiski paistab hea lahendus olevat. Muidugi jätkab president Euroopa Liidu direktiivide järgi oma poliitilist kurssi.

Jüri Ratas, uus peaminister

Jüri on hasartne võistleja, ta hakkab valitsust niisama suure huviga juhtima nagu ta juhtis Korvpalliliitu. Sellest on ta aru saanud, et elu on võistlus. Seltskond ja inimesed on tema lemmikud. Väga inimlik poliitik. Samas ka väga tähelepanelik eluliste pisiasjade vastu; suured maailmamastaabiga poliitikud on tema eeskuju.

Erilised inimvõimed küll puuduvad, aga tal on peen suhete taju. Ta on sõbralik ning tajub sõprade ja organisatsiooni jõudu selja taga. See tähendab ka seadusekuulekust, ehkki vahel tõstab temas pead filosoofiline kriitikameel.

Jüri on just selline nagu ta end esitleb ja välja paistab. Tal pole sisemisi vastuolusid ja seoses sellega ka varjatud himukaid salasoove. Luukered tema kapis puuduvad ja jäävadki puuduma. Ta ei sarnane kuidagi Reformierakonna eelmistele peaministritele, vaid erineb neist kardinaalselt.

Tal on suur otsustusvõime ja ta suudab ka otsustada palju asju teiste kasuks, mida eelmised peaministrid pole suutnud teha. Ta on ka range ja samas suuremeelne riigiametnik, kellel on tugev riigiametniku hääl. Võimalik, et ta suudab ka annetada isiklikku raha lastehaiglale kallite aparaatide ostmiseks. Senini on suutnud annetada ainult vaesed kaastundlikud inimesed, aga mitte ministrid.

Muidugi peab arvestama, et seda Jüri heatahtlikkust hakkavad ka ahned ja eriti võimuhimulised inimesed ära kasutama. Tema valitsus toob kindlasti muutusi tavainimeste ellu ning pitsitab küllalt tugevalt rikkaid raha ja võimuinimesi ning võib nende paradiisielu kuigipalju ära rikkuda. Jüri Ratasel tuleb veidi raskusi ametiasjus 2018. aasta alguses. Aga 2017. aastal ootab teda ees väga pingeline aeg, et kõiki neid muutusi läbi viia. Muidugi on tal raskusi ka võimupartnerite, mõnede riigiametnike ja Euroliidu takistustega, mis ei lase tal täiel määral rahva huvide eest seista. Samas ei õnnestu tal ka majanduslikult kasulikke välislepinguid edukalt sõlmida. Ka teised Euroopa riigid on oma majandusega veel hädas.

Poliitvõitlus jätkub

2017. aastal jätkub veel varjatud lahing võimuparteide ja parlamendi ümber, aga see vastuolu lõpeb peagi. Kõik parteid rahunevad. Muudatused toimuvad eelkõige Reformierakonnas, suuremad muutused ootavad seda parteid ees ikkagi 2018. aastal. 2017. aastal ei Reformierakond ega Keskerakond püüa endid lõhestada, sest nad teavad, et koos olles kogutakse rohkem hääli.

Keskerakond ei lõhene ja vene parteid ei teki, sest venelased võivad veelgi hääli anda Edgar Savisaarele või siis Yana Toomile. Niimoodi saavad ka venelased jätkata võimuparteis. Edgar Savisaare poliitiline seisund läheb esialgu paremaks, sest kohtupidamine venib ja venib, sest oodatakse sügisesi valimisi. Seni püsib Edgar Savisaar lihtsalt peidus. Kui kohus üldse toimub, ei tule sealt midagi erilist, sest Jupiteri seis on pigem soodne kui ebasoodne. Ka Saturni seis muutub Edgar Savisaare jaoks järjest paremaks.

Vabaerakond elab juba kevade poole üle oma esimese kriisi. EKRE saavutab 2017. aastal järjest rohkem populaarsust. Marsi vastasseis juunis-juulis toob rahulolematust võimueliidiga.

Ikkagi mingi suurte raskustega nihkumine toimub ka majanduses ja väliskaubanduses. Oktoobris ette võetud muudatused ei lähe nii libedalt.

Uraani hea aspekt näitab siiski positiivseid reforme riigivalitsemise alal. Kui ei tule looduskatastroofe ega muud erilist ja äkilist ei juhtu.

Üldjuhul on oodata siiski paremaid ja rahulikke aegu, sest ka maailma majanduskriis hakkab pärast 2018. aastat taanduma.

VILLU PÕLDMA,

astroloog

[esiletõste]

Pagulasi võetakse vastu hiidvana Saali õiguse 45. peatüki alusel, mis käsib rändavaid kõrgest seisusest rahvaid (juudid, moslemid) heatahtlikult vastu võtta.

[fotoallkiri]

SÜNGE ENNUSTUS: Villu Põldma ei usu Euroliidu lagunemist. Vastupidi, tema nägemuse kohaselt Euroopa Ühendriikide plaanist ei loobuta mingil juhul; see saaks praktiliselt teoks pärast kolmandat maailmasõda. Foto: utrecht-network.org

Viimati muudetud: 25.01.2017

Jaga

|

VILLU PÕLDMA, 25. jaanuar 2017