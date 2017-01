Jüri Ratas, Yana Toom ja Keskerakonna nägu

Kui seni võis just nimelt Keskerakond oma valijale kindel olla (ning seda valijat ei morjendanud Keskerakonna vaat’ et igavene opositsioonipartei-staatus!), siis ajaarvamisel „peale Savisaart“ olukord muutub. Ning see muutus sõltub eelkõige

sellest, kas Keskerakond suudab peale sooja õhu võngutamise ka midagi reaalset ära teha. Avaliku arvamuse uuringud näitasid, et rahvas reageeris Reformierakonna langemisele aplausiga. Kogu see ülbus, rumalus ja stiil mina-kui-kogenud-poliitbroiler-tean-ise-kõike-kõige-paremini ammendas ennast Rõivase kujul lõplikult. Peened lipsud või pintsakud ei juhi riiki. Kuid samamoodi saab rahval varsti mõõt täis ka väga selgete seisukohtade rõhutamisest, kui neile ei järgne konkreetselt elatustaseme tõusu. Kui iga inimene ei hakka tunnetama, et midagi muutub tema elukeskkonnas paremaks; tunnetama, et üha korrumpeerunumas riigis pääseb taas võimule õiglus. Et Töötukassa ametnikud lõpetaksid töötute mõnitamise. Et Sotsiaalamet ei kutsuks jalutuid kord aastas ülevaatusele, veendumaks, et neile pole uut jalga kasvanud. Et paljulapselise pere noorim võsu leiaks tänu riigi toetusele oma andele rakenduse reaalteadustes. Et kõiksuguste instituutide, sihtasutuste ja muude ministeeriumi-allüksuste arvu ja koosseise kärbitaks järsult. Kuni selleni välja, et lõpetataks turu solkimine EAS-i nimelise värdmoodustise näol ning Keskkonnaministeeriumi kantsler vabastataks huvide konflikti tõttu ametist. Et tervikuna puhastataks avalik sektor sellest, mis sinna Reformierakonna ja IRL-i poolt on jäetud.