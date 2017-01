Europarlament sai uue spiikri

Euroopa Rahvapartei fraktsioonil, kuhu Tajani kuulub, on Europarlamendis enim kohti juba alates 1999. aasta valimistest, kuid seni valitses kahe suurima fraktsiooni vahel aumeeste kokkulepe, mille kohaselt juhtis kaks ja pool aastat parlamendi tööd sotside esindaja ning ülejäänud kaks ja pool aastat konservatiiv. Tänu sellele, et Euroopa Rahvapartei ei esitanud 2014. aastal üldse oma kandidaati, valiti siis teist korda Euroopa Parlamendi presidendiks sotsiaaldemokraat Martin Schulz, kes lõpetas nüüd oma kokku viis aastat kestnud ametiaja.

Sotsid omast võttest selili

Vastavalt varasemale kokkuleppele pidanuks sotsid toetama Euroopa Rahvapartei kandidaati, kuid selle asemel seadsid nad üles oma kandidaadi Gianni Pittella, kelle tema kaasmaalane Tajani valimiste neljandas voorus tugeva ülekaaluga alistas.

Taganemine sõlmitud kokkuleppest oli osaliselt tingitud Itaalia sisepoliitikast. Teisalt uskusid sotsid, et neil õnnestub sõlmida liberaalide fraktsiooniga kokkulepe, mis kindlustab võidu nende kandidaadile. Lõpuks loobus liberaalide juht Guy Verhofstadt kandideerimisest aga hoopis Tajani kasuks. Sellest võiduks veel siiski ei piisanud. Võit tuli alles siis, kui teda asus toetama Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon, mille enda kandidaat Helga Stevens kolmandas voorus välja langes.

Esialgu olid sotsid liberaalide valikus väga pettunud, kuid Pittella, kes on nende fraktsiooni juht, näitas, et oskab hästi kaotada. "Ma olen kindel, et ta tõlgendab oma uut rolli täieliku austusega kõigi fraktsioonide ja saadikute võrdsete õiguste ja privileegide vastu," teatas ta Tajanit õnnitledes. "On möödunud juba kaua aega sellest, kui EP president valiti täiesti läbipaistvalt ning avatud konkurentsis, ilma mingite eelnevate sobinguteta. See on tugev märk selle institutsiooni demokraatlikkusest ja elujõust."

"On pööratud uus lehekülg ajaloos. Täna muutus uue konservatiivse bloki sünniga dramaatiliselt poliitiline maastik Euroopa Parlamendis," lisas ta samas. "Meie oleme sellele blokile konstruktiivselt vastu, töötades homsest alates koos teiste progressiivsete jõududega. Euroopa vajab tõhusat ja julget parlamenti, mis on valmis vaatama näkku meie ees seisvatele väljakutsetele."

Uus koalitsioon liberaalidega

Euroopa Rahvapartei fraktsioon moodustas liberaalidega uue koalitsiooni, millega kutsutakse ühinema teisi fraktsioone. Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon on valmis tegema sellega koostööd majandusküsimustes.

"See on esimene oluline samm euroopameelse koalitsiooni ülesehitamisel selleks, et reformida ning tugevdada meie liitu, mis on absoluutselt hädavajalik," kommenteeris liberaalide juht Verhofstadt. "Seistes vastamisi Trumpi, Putini ja paljude teiste väljakutsetega, on Euroopa jaoks võtmetähtsusega see, et me teeksime koostööd oma liidu reformimiseks."

Kahe fraktsiooni vahel sõlmitud leping näeb ette tihedat koostööd selle nimel, et algaks tõsine arutelu Euroopa Liidu tuleviku teemal. Sellega seoses ei välistata võimalust kutsuda kokku uus Euroopa Tuleviku Konvent. Mäletatavasti töötas selline organ, mille liige oli muide ka Tajani, välja Euroopa põhiseaduse lepingu, mis hiljem mitmes riigis rahvahääletusel läbi kukkus. Nüüd siis valmistutakse uueks katseks.

Ühtlasi vandusid kaks fraktsiooni truudust eurotsooni ühise majandusvalitsuse ideele, mida Euroopa Komisjoni eelmine president Jose Manuel Barroso ei toetanud, kuid tema mantlipärija Jean-Claude Juncker pooldab. Liidu sise- ja välisjulgeoleku kindlustamiseks nähakse nüüd ette töötamist Euroopa kaitseliidu loomise ja ühise piirivalve arendamise nimel.

"EKRE ei olnud valmis alla kirjutama Euroopa Rahvapartei ja ALDE vahel sõlmitud kokkuleppele," teatas euroskeptilise Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni juht Syed Kamall. "Aga me oleme teinud samas ka selgeks, et oleme valmis tegema koostööd iga fraktsiooniga, mis toetab reforme, mis tuginevad meie aluseks oleva Praha deklaratsiooni põhimõtetele. Kui saame töötada nüüd ühiselt, et luua tulevikus paremtsentristlik koalitsioon majandusküsimustes, siis võib see olla Euroopa Liidu majandusele üksnes positiivne ning meie oleme koostööks valmis."

Diilitamine kindlasti jätkub

Euroopa Rahvapartei fraktsioonil ja liberaalidel on Europarlamendis kahepeale kokku 285 kohta 751-st. See tähendab, et nad ei saa juhtida mängu üksinda, vaid peavad leidma erinevates küsimustes ühisosa teiste fraktsioonidega, moodustama nendega ajutisi maailmavaatelisi koalitsioone. Nii jäävad mängima tähtsat rolli ikkagi ka sotsid, kelle fraktsiooni kuulub 189 saadikut.

ALDE ja Euroopa Rahvapartei koalitsioonileping näeb ühtlasi ette, et need kaks fraktsiooni töötavad samas vaimus koos oma analoogidega Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Ülemkogus. Eestis peaks selle partnerivahetuse tulemusel kindlustuma Keskerakonna liit IRL-iga.

