Rain Rosimannus tuli välja Singapuri kapist

.

Ajaleht „Äripäev“ kirjutas 18. jaanuaril 2017, et detsembris omandas Singapuri ettevõte Roy & Klas Pte. Ltd osaluse Arsenali Keskuse omanike hulka kuuluvas osaühingus AO Arendus (registrikood 12352359), ja kahtlused reformikas Rain Rosimannuse varjatud osalusest mullu sügisel valminud kaubanduskeskuses said kinnituse. Sellele 27. septembril 2012 ilma kapitali sissemakseta asutatud firmale kuulub 4,65% Arsenali Keskust omavast firmast Arsenal Center OÜ. Osalus kuulus varem Aadu Oja nimele, kes on siiani sama firma ja Arsenal Center OÜ ainus juhatuse liige. Võib vaid oletada, millised kokkulepped olid IRL-i ja Reformierakonna poliitikutel 2012. aasta mais, kui kõigest kolme nädalaga müüs Riigi Kinnisvara AS keskusealused Erika ja Tööstuse tänava krundid, kus varem oli pankrotistunud E-Arsenal AS (10057490). Riigifirma nõukogu juht oli toona Taavi Rõivas. Tehti ainult üks pakkumine, mis oli 1000 eurot kõrgem kui alghind 1 520 000 eurot.

Autorollo skandaalist vaid mõlkidega pääsemine näitab, et Rain Rosimannus tunneb seadusi ning ta võis leiutada viisi, kuidas poliitiline kapital seaduslikult vahetada rahaks. Enda osaluse avalikustamist selgitas ta BNS-ile 2012. aasta optsiooniga, et kaubanduskeskuse ehituse osalus keskerakondlikus linnas oli reformikale riskantne ning tema osalus sai realiseeritud alles ehituse valmimise järel. (Optsioon on uute osakute emiteerimine varasematele või uutele osanikele.) Praegune skeem varasema osanikfirma müümisest näitab Aadu Oja variisikuna, kes asutas 180-eurose riigilõivuga ilma osakapitalita tühje juriidilisi kehasid, millel oli osalus ärikeskuses, ja hiljem müüs osaluse(viilu) edasi osutatud teenete või tehtud tööde eest. Selliseid ametnike ja poliitikute varitulusid ei avasta majandushuvide deklareerimisega.

Eraisik ei pea Singapuri Vabariigile tulumaksu tasuma, kui tulu ei ole teenitud Singapuris. Samuti on alates 1. jaanuarist 2008 Singapuri maksuseadustes erand, et residendist kinnisvara investeerimisfondi (inglise keeles lühend REIT) dividendid on vabastatud tulumaksust. Rosimannuse tulu läbi Singapuri Vabariigi on tulumaksuvaba, ja selle vastu ei saa rahandusminister Sven Sester ühegi eelnõuga.

Tallinna linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas nentis, et kõik see paneb küsimärgi alla Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse kolimise Arsenali Keskusesse. Samas vajavad Aasa kinnitusel Põhja-Tallinna LOV töötajad jätkuvalt kaasaegsemaid tööruume.

„ Taavi Rõivase juhitud RKAS-i kiirkorras tehtud otsus Arsenali kinnistute müügiks ja Rosimannuse varjatud osaluse ootamatu ilmsiks tulek näeb avalikkuse silmis üsna halb välja,“ ütles Aas.

Viimati muudetud: 25.01.2017

Jaga

|

25. jaanuar 2017