Isad ja pojad

is siis saaks, kui kõik inimesed oleksid Taevase Isa lapsed? Siis peaks maailmas valitsema rahu ja õndsus, sest kõigil on ühine Isa ja nad kõik on Tema ees võrdsed, sest Taevaisa ei eelista ühte last teisele. Ja paradoks on selles, et need lapsed on täiskasvanu meelega: ei ole üleannetud nagu inimlapsed tavaliselt kipuvad olema, vaid leplikud, üksteist armastavad ja aitavad. Praegune maailm, mis põhineb konkurentsil, kasuahnusel ja edevusel, oleks unustatud, sest Taevase Isa täiskasvanud laste maailm põhineb koostööl, sõprusel ja armastusel. Aga oh kui kaugel oleme praegu sellisest maailmast!