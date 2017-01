Kultuur või kuritegu?

Kui moslemi perekond saabub elama Eestisse, siis kuulub ta vaieldamatult Eesti elanikkonda ja organi kaotus kahjustab sellise inimese tervist. Seega on need lapsevanemad, kes saabuvad meile lastega, kelle suguorgan on ära lõigatud, kurjategijad ning meil on seaduslik alus ja kohustus neid karistada. Ei ole teada, kas keegi on kontrollinud saabunud moslemi tütarlastel suguorganite olemasolu. Aga seda tuleks kohe kindlasti teha. Moslemi naised kavatsevad ka Eestis tüdrukuid sünnitada ja kindlasti lõikavad neil ka siin suguorgani ära. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 22 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Juhul kui keegi eestlane niisuguse teo toime paneks, oleks tema karistamine 100% kindel. Meie ei saa ka tulnukatele anda mingeid eeliseid kuritegude sooritamiseks.