Tallinna noortevolikogu: alkoholi tarvitamine ja enesehävituslik käitumine pole popp

Noortevolikogu väljendab heameelt selle üle, et tänavu on pealinn eelarvesse eraldanud suurema summa rahalisi vahendeid suunamaks noori huvitegevusele ning sisustamaks vaba aega näiteks spordi- või kultuuriüritustel osalemisega. Sellega saadab Tallinn sõnumi, et alkoholi tarvitamine ja enesehävituslik käitumine ei ole popp, sest popp on elada tervislikult ning hoolida nii endast ja oma kaaslastest kui ka meid ümbritsevast keskkonnast,’’ kommenteerib Tallinna noortevolikogu esimees Triinu-Liis Paabo.