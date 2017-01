Riigikogus asutati e-Eesti toetusrühm

Eesti on paistnud maailmas silma eduka e-riigina, kuid viimasel ajal on areng takerdunud ja paljud asjad seisma jäänud. Meie eesmärgiks on e-Eesti ellu äratada ja ta sisuga täita, mida tahame teha tihedas koostöös ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo ning ekspertidega,“ ütles toetusrühma esimeheks valitud sotsiaaldemokraat Tanel Talve. „Potentsiaali jõuliseks edasiliikumiseks on näiteks e-teenuste, hariduse, majanduse ja energeetika vallas. Saadikute kindel soov on kaasa aidata uute lahenduste sünnile.”

