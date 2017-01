Võrdsus ja ebavõrdsus. Hiina ajaloo näiteil

Kristlased on 2000 aastat oodanud 1000-aastase rahuriigi saabumist; hiinlased on veelgi kauem üritanud taastada „suurt ühtsust“ (

Kui Vana-Kreekat sobib sümboliseerima marmorist alasti inimfiguur, siis Hiinat iseloomustab kõige paremini siidile või paberile tušiga maalitud maastik, millesse sulanduv inimene on kõiksuse osa. Maailma on nähtud linnulennu kõrguselt; seal valitseb kord (

KARL LUST, 18. jaanuar 2017

RAHVA ISA: Deng Xiaoping asus kommunistliku partei võimu all ehitama nüüdisaegset kapitalismi. Toodang on kahekordistunud ja nälga Hiinas ei tunta, kuigi veerand rahvast vireleb vaesuses. Aga sadakond on saanud miljardärideks. 90% elanikest on eluga rahul ja usub, et paremad ajad on alles ees.

