Tule ja anneta valimisreklaami!

Näituse on kokku pannud kollektsiooni omanik, Pärnu Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Lauri Tolmats. Kogusse kuuluvad valimisteemalised postrid, T-särgid, moosipurgid, tikutoosid, seljakotid jm. Väljapanek annab hea ülevaate kõikvõimalikest suurematest ja väiksematest, kallimatest ja odavamatest imevidinatest, mis on välja mõeldud selleks, et valimistel üles seatud kandidaati rahva seas teadvustada ja mällu jäädvustada.

Näituse kujundus on õpetlik ja loodussäästlik. Kõik valimiskampaaniatega kokku puutunud teavad, et valimiste ajal koguneb alati uskumatult palju kõiksugu esemeid. Seetõttu oleme paigutanud esemelise ekspositsiooni lihtsatesse pappkastidesse – seda kontrastina valimisnännile, mille materjal ja kogused on hirmuäratavalt loodusvaenulikud. Selline kujundus peaks külastaja silme ette manama valimiste ökoloogilise jalajälje suuruse. Näituse kujundas Marge Pervik-Kaal.

Käesoleva nädala laupäeval, 21. jaanuaril, algusega kell 12 tutvustab kollektsiooni omanik Lauri Tolmats oma kollektsiooni Rahvarinde Muuseumis ja jagab publikuga põnevaid seiku valimisreklaamide kogumisest läbi aastate. Vaatame tagasi valimiste ajalukku Eestimaa lähiajaloos ning, mis põhiline, aitame üheskoos valimisreklaamide kollektsioneerijal tema kogu laiendada. Oodatud on erinevad pastakad, plakatid, helkurid, voldikud jne. Kuigi Lauri kogu on tänaseks juba küllaltki mastaapne, koosnedes tuhandetest esemetest, siis oleme kindlad, et nii mõndagi on tänaseks veel avastamata. Seega ootame sel päeval meie muuseumisse külalisi meiega valimisreklaame jagama.

