Keskerakond läheb kohalike volikogude valimistele erakonna lipu all

Keskerakonna juhatus oli kohalike valimistega seonduvat arutades üksmeelsel seisukohal, et üle Eesti tuleb välja minna just erakonna lipu all. Keskerakonnal pole küll vaja oma kaubamärki häbeneda, hoopis vastupidi, see annab valijaile kindlustunde, et väljakäidud lubadused ning programm ei muutu üleöö,” rääkis Aab.