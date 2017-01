Kesknoorte volikogu asub juhtima Jaan Männik

Keskerakonna Noortekogul on potentsiaali olla üks Eesti noorsoopoliitika tugevamaid ja aktiivsemaid eestvedajaid. Kahjuks ei realiseeri me täna seda potentsiaali. Oma võimekuse täiel määral rakendamiseks vajame aktiivset Noortekogu juhatust, eestvedajast esimeest ning hästiopereerivaid kogusid, klubisid ja muid ühendusi. Ei ole saladus, et Keskerakond on uuenemas, ning muutuste tuules on ka erakonna noorteorganisatsioon, mis minu hinnangul peabki olema justkui väike erakond suurema partei sees,” rõhutas Männik.