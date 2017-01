Peaminister Ratas võõrustas riigikogulasi Stenbockis

Eesti peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas leidis oma tihedas töögraafikus aega, et tutvustada Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmetele ajaloolist hoonet, oma töökabinetti ja valitsuse töörütmi. "Tutvustasin Keskfraktsiooni liikmetele põgusalt Vabariigi Valitsuse tegevuskava ning saja päeva plaani, mis mõlemad said möödunud aasta lõpul kinnitatud," rääkis peaminister.

Eesti peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas leidis oma tihedas töögraafikus aega, et tutvustada Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmetele ajaloolist hoonet, oma töökabinetti ja valitsuse töörütmi. "Tutvustasin Keskfraktsiooni liikmetele põgusalt Vabariigi Valitsuse tegevuskava ning saja päeva plaani, mis mõlemad said möödunud aasta lõpul kinnitatud," rääkis peaminister.

Valitsusjuht rõhutas, et aktiivset suhtlust Riigikogu ja seejuures eriti Keskerakonna fraktsiooni liikmetega peab ta väga oluliseks. „Kahepoolne infovahetus ning ettepanekute üle arutlemine on hea koostöö alustalad. Nii nagu riigikoguliikme ülemuseks on Eesti rahvas, annab Vabariigi Valitsus oma tegudest aru Riigikogule," ütles peaminister, lisades, et võimalikult tihedalt püüab ta oma töödest ja tegemistest anda aru kõikidele erakonnakaaslastele. "Tänan erakonnakaaslasi selle meeldiva külaskäigu eest!"

Fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et riigikogulastel oli põnev külaskäik, mis avardas silmaringi ja igati lisas täiendavat positiivset energiat. „Kahtlemata oli see meie kui riigikogulastegi jaoks põnev külaskäik, sest valitsusvastutust on kantud enam kui kümme aastat tagasi ning peaministripartei ollakse teistkordselt,“ rääkis Sarapuu, rõhutades, et Jüri Ratase selgitusi oli väga huvitav kuulata.