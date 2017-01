Head Kesknädala lugejad!

Kõik need aastad, kuud ja päevad, mil olen tegelnud Keskerakonna meediaküsimustega, on olnud väga huvitavad, tegusad ning rohkelt kogemusi pakkuvad. Alates Keskerakonna telgikampaaniatest üle Eesti ja lõpetades Keskerakonna kongressiga – mul on olnud tõeline au selle kõigega tegelda. Otseselt, vahetult, põhjalikult.

Kõik need aastad, kuud ja päevad, mil olen tegelnud Keskerakonna meediaküsimustega, on olnud väga huvitavad, tegusad ning rohkelt kogemusi pakkuvad. Alates Keskerakonna telgikampaaniatest üle Eesti ja lõpetades Keskerakonna kongressiga – mul on olnud tõeline au selle kõigega tegelda. Otseselt, vahetult, põhjalikult.

Samasugune on olnud minu koostöö Kesknädalaga. See väike, kuid tõeliselt professionaalne meeskond on karastunud valimiskampaaniate ning erakonna sisemiste vastuolude käigus. Tehtud on suurepärast tööd, edendatud keskerakondlikku maailmavaadet ning pakutud võimalust arvamuseks, mis muidu meedias kõlama ei pääse. Demokraatia ja arvamuste paljususe seisukohtast on see ülimalt tähtis missioon.

Samasugune on olnud minu koostöö Kesknädalaga. See väike, kuid tõeliselt professionaalne meeskond on karastunud valimiskampaaniate ning erakonna sisemiste vastuolude käigus. Tehtud on suurepärast tööd, edendatud keskerakondlikku maailmavaadet ning pakutud võimalust arvamuseks, mis muidu meedias kõlama ei pääse. Demokraatia ja arvamuste paljususe seisukohtast on see ülimalt tähtis missioon.