Edu sulle, Taavi Pukk!

Mäletan, et kui Taavi Pukk esmakordselt Keskerakonna büroosse tööle tuli, küsisin kolleegidelt, kellega on tegu. Vastuseks sain, et Kadri Simson olevat leidnud selle toreda noormehe Surju kandist. Kus ja kuidas Taavi Pukk ja Kadri Simson esmakordselt kohtusid, seda ma täpselt ei tea, aga kindel on see, et lisaks mitmetele teistele olulistele tegudele on tänase Kesknädala juubilari Kadri Simsoni teeneks Taavi Puki toomine Keskerakonda.

Muide, Elmar Geine kabinetil näikse üldse olevat mingi õnnetoov vägi küljes. Mitmed noored, kes Elmar Geinega ühte töökabinetti on jaganud, on hiljem ametialaselt suurt edu saavutanud. Näiteks praegune peaministri büroo juhataja Tanel Kiik ja ETV+ peatoimetaja Darja Saar. Ju siis on Keskerakonna raudvaral Elmar Geinel noortele vajalikku elutarkust jagada.

Kõigile peavooluajakirjanikele teadmiseks: kui otsite Keskerakonnas mõjukat inimest, siis selleks on just Taavi Pukk. Tal kui tugeval kriisijuhtimisoskusega organisaatoril on kõva kvaliteedimärk küljes. Kesknädalas on elatud üle igasuguseid aegu, mõned neist on olnud üsna tormilised, kuid ma ei mäleta kordagi, et Taavi oleks neis endast välja läinud. Tema emotsioonivalitsemisoskus väärib imetlust.

Võin julgelt öelda, et Taavi on pikki aastaid olnud üks suuremaid Kesknädala fänne. Pärast Ivari Vee äraminekut on ta aidanud kõik suved Kesknädalat välja anda. Taavi on ise tunnistanud, et Kesknädalale kaastöö tegemine on pakkunud meeldivat vaheldust põhitööle.

