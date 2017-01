Abdul Turay esitas avalduse liitumiseks Keskerakonnaga

Keskerakond seisab Eesti riigi ja rahva majandusliku heaolu eest ning mul on väga hea meel, et seda poliitikat on võimalik nüüd ka Toompea koalitsioonis ellu viia,” ütles Turay. “Tulin just hiljuti Inglismaalt ning tajun riikide selget erinevust ja ka ebavõrdsust. Minu palk Eestis on peaaegu sama kui minu vennapojal Inglismaal tema esimesel töökohal. Kusjuures ta pole veel ülikooligi lõpetanud. Sealjuures on elamine – riided, toit jms – odavam kui Eestis. Lapsi kasvatada on Inglismaal odavam kui Eestis. Sel viisil ei saa me jätkata!”