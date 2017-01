Elevant portselanipoes

Trumpi ebadiplomaatilisus ei ole iseenesest mingi uudis, aga seni vaadati sellele teiste riikide poolt sageli läbi sõrmede, sest arvati, et tegemist oli vaid osaga valimiskampaaniast. Loodeti, et päriselt presidendiks saades Trump muutub. Nüüd hakkab saama selgeks, et ta ongi see, kellena esines: kohmakas mees, kelle arvates kõik peavad tegema tema tahtmist.