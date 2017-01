Aasta väljakutseteks on kohalikud valimised ja edukas eesistumine Euroopa Liidus

Eestil on esmakordne võimalus alates selle aasta juulist täita Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli. Tegemist on vastutusrikka ülesandega, kus eesistujal tuleb suunata kõiki liikmesriike ühiste seisukohtade kujundamisele, tehes seda iga liikmesriigi huve arvestades. Kuid ühistele seisukohtadele jõudmisega ei tipne veel eesistuja roll. Saavutatud kokkuleppeid tuleb omakorda esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga.

Eesistumisperioodi jooksul väisavad Eestit nii EL-i kõrged ametnikud kui ka liikmesriikide tipp-poliitikud. Juulist oktoobrini on Tallinna Kultuurikatlas toimumas 11 mitteametlikku ministrite kohtumist ja kuni seitse kõrgetasemelist konverentsi. 30 000 väliskülalist on oodata veel paarisajale Eestis toimuvale üritusele. Kõik see toob endaga kaasa rahvusvahelise meedia tohutu tähelepanu, mida peame väikese riigina igal võimalikul moel ära kasutama.

Lisaks Kultuurikatlale toimub üritusi ka parlamendihoones. Sel aastal on Riigikogul plaanis korraldada eesistumise raames kuus traditsioonilist konverentsi, kuid juba järgmise aasta algusesse on planeeritud Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverents ning peasekretäride istung.

Kõik see annab Eestile suurepärase poliitilise platvormi algatada meie jaoks olulisi arutelusid. Eesistumise ajal on planeeritud peamiste fookusteemadena ühtne turg ja digitaalne turg, e-lahendused ja infoühiskonna edendamine ning idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Eesti on võtnud sihiks end rahvusvaheliselt tutvustada uuendusmeelse riigina. Nii võib juba juulis kohata Tallinna tänavail vähemalt kaht isejuhtivat väikebussi.

