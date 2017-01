In memoriam Lembit Koik (3. september 1929 – 5. jaanuar 2017)

JAAN LUKAS, 11. January 2017

1988. aasta aprilli algul toimunud loomeliitude ühispleenumi sõnavõtus rõhutas ta: „Mulle tundub, et aeg on teha sildikleepimise-poliitikale lühike lõpp. Rahvuslik uhkus pole mitte üksnes omane venelasele Venemaal, vaid ka eestlasele Eestimaal. Oma maa ja emakeele armastamine pole mitte natsionalism, see on patriotism.” Koik tegi ettepaneku ametlikult pöörduda NSV Liidu peaprokuröri poole taotlusega tunnistada Eestis 1941. ja 1949. aastal toime pandud küüditamised ebaseaduslikuks.