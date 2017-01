„Opa-ptruua Tallinna!..“

Mida nüüd näeme? Tahtmatult jääb mulje, et kõigepealt, ilma mingi nõudluseta, ehitame läbi tühermaa (Kesk-Eesti ja mereäärne Läti) joonlaua järgi tõmmatud joont mööda miljardeid maksva ja kuni 240 km/h tuiskava raudtee ning alles siis mõtleme: kas meil sellega ka keegi sõitma või kaupu vedama hakkab?! Isegi kui kahekümne aastaga valmiks maailma pikim raudteetunnel Soome lahe alla, kas siis Soome olekski huvitatud siinsest kaubaveost, kui on teada, et meritsi kaubavedu on palju odavam ning reisijate rongipilet tuleks lennukipiletist kallim ning sõiduaega kuluks palju rohkem. Pealegi ei ole seni veel keegi küsinud: kuna Soome raudteel on ida-rööpmelaius, kus soomlased siis hakkaksid veeremit läänelaiusele vahetama, kas tunnelis või Poola piiril, nagu praegu seda veel Brestis tehakse? Tõsi, viimasel ajal pakutavat niisugust tehnikataset: veeremit on võimalik kohandada n-ö käigupealt, vastavalt rööpmelaiusele. Kuid selle puhul sooviks küsida: kui palju selline tehniline täiustus veod kallimaks muudab?