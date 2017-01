Kuidas meil põlvkonnad suhtlevad?

EINAR LEPP, 11. January 2017

Sinu ema aga sattus saabunud vabaduse lummusse – kõik pidi kähku vastama unistatud Lääne standarditele. Hakati uskuma, et eelnevate põlvkondade kogemused on sobimatud, pärinevad mõistmatust kaugest ajastust, et eakad inimesed on „lubjakad“, kes millestki nagunii aru ei saa. Milleks ise midagi teha, kui valmiskraami-reklaam sind lausa lämmatab, pooltes telefonikõnedeski püütakse sulle midagi kaela määrida?