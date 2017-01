Aasta märksõnast ja Eestimaa horoskoobist

ANTS METSLA, 11. January 2017

Kes selle üleüldise valetamise Euroopasse ja Maarjamaale tõi, seda teame kõik – Euroopa Liit. Konglomeraat, monstrum, mille lõi rahavõim ning mis on nõuks võtnud hävitada Euroopa riikide ajalooline elu ja konkurentsivõime. Et rahvas suure ja tembutava koletise ihuliikmeid läbi ei näeks, selleks määritakse talle mett moka peale – valetatakse, valetatakse, valetatakse. Koletise kombitsad ulatuvad Ameerikassegi; aga võib-olla hoopis sealtkaudu Euroopasse? Ameerika nõrgad presidendid pärast Reaganit on olnud selle rahakoletise haardes. Selmet jätkata Reagani idapoliitikat on keskendutud „demokraatia“ eksportimisele araabia maadesse. Tulemus: Ameerika on maha mängitud ning araabia maades ja Euroopas on kaos. Eks ameeriklased peavadki nüüd valetama, et välja paista õigena.