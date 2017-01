"Kesknoored andsid kolm tilka, ei, kolm liitrit verd!"

KARINE OGANESJAN, 11. January 2017

Vere annetamine näitab hoolivust meid ümbritsevate inimeste suhtes. Iga vereannus on tähtis ning võib päästa elu, eriti kui on tegemist haruldase veregrupiga. Doonori kätes on erakordne võimalus aidata raskes seisundis patsiente. Vereandmine ise on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd – see on kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest ja see taastub keskmiselt 72 tunni jooksul. Iga vereloovutus aitab päästa mitme inimese elu. Annetatud verd kasutatakse rasketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste jne puhul. Loovutamist ei tasu karta, protseduur nõuab keskmiselt vaid pool tundi. Pärast protseduuri on aga soe tunne südames, sest tegid just midagi head ja kasulikku kogu ühiskonnale.