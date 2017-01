Kaljulaid: Pevkuri võit on tagatoa selge kaotus

Michal ja tagatuba tegid Rõivasest peaministri, kuid nagu näha, ei osutunud see parimaks valikuks. Ei erakonnale ega ka Eestile,” kirjutas Kaljulaid. “Ka tähendab Pevkuri juhiks valimine liikmeskonna hinnangut sellele, et Reformierakond ei suutnud presidendivalimiste ajal õigeid otsuseid langetada. Märkimisväärne on Siim ja Kaja Kallase mäekõrgune edu erakonna juhatuse valimisel.“

Kaljulaid leidis, et lõhe Reformierakonnas jääb pikemaks ajaks püsima. “Sõltub, millised liidriomadused on Pevkuril. Sarnane ülesanne on olnud Keskerakonnas ka Jüri Ratasel ja temal on läinud ühendamine hästi, ta suudab inimesi kaasata. Selle tulemusel on kongressieelsed vastasseisud olnud Keskerakonnas järjest vähem aktuaalsed. 6–12 järgmist kuud näitavad, mida Pevkur tegema hakkab. Raskeks teeb talle olukorra see, et on valimiste aasta. Igatahes tagatuba selgelt kaotas ja kas Reformierakonnas kujuneb välja kaksikvõim, sõltub Pevkuri suutlikkusest erakonda ühtse meeskonnana koos hoida ja panna ühiste eesmärkide nimel tegutsema.”