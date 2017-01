Talupojakuuega tõest ja rahva muuseumist

esti rahvas on siin paepealsetel põldudel ja heinamaadel koos olnud juba väga pikka aega. Sellepärast on meil tekkinud omad müüdid ja elust läbi tulemise retseptid. President Arnold Rüütli komme on olla jõululaupäeval koos oma rahvaga kirikus. Vana eestlane võttis samuti kirikus mütsi peast, tõusis püsti oma küla puusepa tahutud kirikupingilt, kui öeldi „Palugem!“ – Rüütel teab, kus on meie rahva juured. Kabeliaed on pühadus; seda kohta oli markeeritud erilisena juba enne seda, kui kirikud üldse kerkisidki. Pühadusest sai muistne eestlane jõudu juurde ja ammutas sellest garantiisid tulevasteks ettevõtmisteks. See ei olnud mitte juhus, et Teele pakkus Tootsile enda mõrsjakandidatuuri välja just kabeliaias. Ja igas eestlases on Tammsaare Indrekut, kes tuleb väljamäele, et kaugustest kuulata Järva-Madise kumisevaid kirikukelli.

V